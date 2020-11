Aminata Touré quitte tous les groupes WhatsApp de l’APR

Ça sent la rupture totale entre Macky Sall et Aminata Touré, signale Source A dans sa parution de ce lundi.L’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a quitté tous les groupes WhatsApp de l’Alliance pour la République (APR).Y compris le plus grand où interviennent ministres, directeurs généraux, entre autres grosses pointures de la République.