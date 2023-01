Amnistie de Karim et de Khalifa Sall : Serigne Mboup invite au respect de la parole donnée

Serigne Mboup, Maire de Kaolack

Le président de la République avait invité le ministre de la Justice à réfléchir sur la question de l’éligibilité de Karim Wade et de Khalifa Sall. Invité du "Jury du dimanche" sur iRadio, Serigne Mboup a estimé que l'amnistie proposée comme solution par Macky Sall lui-même est la seule manière de faire revenir Karim et de permettre à Khalifa de participer aux élections.





"Il l’a dit. Je pense qu’il va le faire. Pour le Saloum-Saloum que je suis, la parole donnée compte. Cela veut dire qu’il faut respecter ses engagements", a-t-il répondu à Mamoudou Ibra Kane.





Le maire de Kaolack souligne tout de même n’avoir jamais évoqué les cas Karim Wade et Khalifa Sall devant le président Macky Sall.