Amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall : Ce que préconise Me El Hadj Amadou Sall

Me Amadou Sall sur Karim Wade et Khalifa Sall

Invité de l’émission « Jury du Dimanche » de ce 3 avril, sur I radio, Me El Hadji Amadou Sall est revenu sur la participation de Karim Wade et Khalifa Sall aux prochaines élections, plaidant ainsi une amnistie pour ses ex clients, privés de droits civiques à la suite d’une condamnation judiciaire. « L’amnistie est une volonté du président Macky Sall. S’il le décide, tant mieux. En tous les cas, c’est le désir de beaucoup de Sénégalais. Et je fais partie de ces Sénégalais », a soutenu l’avocat, sur Iradio.





Interpellé par le journaliste Antoine Diouf sur les entraves qu’ont les hommes politiques condamnés par la justice, le vice-président du parti Les Libéraux et Démocrates et par ailleurs avocat qui a eu à défendre les deux hommes politiques donne son point de vue : « Khalifa Sall, qui a une entrave dans son action politique, également, mon frère Karim Wade, peuvent apporter quelque chose à leur parti et au Sénégal en participant à la vie politique du pays. C’est mon désir le plus ardent de voir tous ceux qui désirent participer à la vie politique puissent le faire sans entraves. Moi-même, je participe à la vie politique sans entraves. D’autres le font. Je pense que ceux qui sont empêchés pour des raisons particulières doivent le faire ».





L’ancien cadre libéral est également revenu sur la relation entre Me Abdoulaye Wade et Macky Sall. « Les relations entre Macky Sall et le président Abdoulaye Wade ont été une relation ascendante. (…) l'essentiel de sa carrière a été construite sous le magistère de Me Abdoulaye Wade. Il lui a fait confiance en le nommant à des postes de directions assez importants, en le nommant ministre, en le nommant Premier Ministre et enfin président de l’Assemblée Nationale. Par conséquent, une partie de la carrière de l’homme Macky Sall a été forgée sous Abdoulaye Wade », explique-t-il sur les ondes de Iradio.