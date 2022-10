Amnistie ou révision du procès : Une « Karimiste » prend le contre-pied de son leader

« Karim Wade est contraint d’accepter l’amnistie ». Telle est la réaction d’Amina Sakho, qui répond à son leader qui, via la chargée de communication du Pds, Nafissatou Diallo, continue d’exiger la révision de son procès dans le cadre de la traque des biens mal acquis au détriment d’une loi d’amnistie.





La présidente du mouvement "Karim Président" pense qu’«il ne sert plus à rien de refaire le procès". "Exiger la révision de son procès à l’heure actuelle relève de l’utopie ou de la prétention démesurée", a-t-elle détaillé. Pour elle, « les faits pour lesquels il était poursuivi relevaient de l’imaginaire et personne n’en disconvient. Il ne fait pas l’ombre d’aucun doute que sa condamnation, qui avait un soubassement politique, avait pour objectif de le neutraliser pour l’empêcher de se présenter en 2019 vu qu’il était le principal challenger du Président Macky Sall lors de la précédente présidentielle ».





D’abord, la jeune libérale soutient que la politique c’est avant tout une question de rapport de force. « Et de ce point de vue, le Pds n’a pas les moyens de contraindre Macky Sall à réviser son procès ». Ensuite, ajoute-t-elle : « Karim demande aux militants de porter ce combat. À l’heure actuelle, il devrait plutôt avoir pitié de ces derniers qui se sont battus corps et âmes pour qu’il sorte de prison. Ces mêmes militants, sans aucun moyen et sans aucune aide de sa part, se sont opposés pendant 12 années et n’ont plus assez de force pour se battre pour quelqu’un qu’ils ne voient pas car étant à des milliers de kilomètres loin du soleil ardent du Sénégal ». A ce titre, Amina Sakho réclame le retour de Wade-fils pour, dit-elle, les aider à abréger leurs souffrances quotidiennes.