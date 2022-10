[Vidéo] Amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall : Ce qu’en pense Bassirou Diomaye Faye

Amnistie Karim Wade et Khalifa Sall, reponse de Bassirou Diomaye Faye

Le président des cadres de Pastef a réagi sur le projet de loi d’amnistie annoncé, la semaine dernière, par le président Macky Sall en vue de rétablir des personnes, dont Khalifa Sall et Karim Wade, ayant perdu leurs droits civiques. En effet, même s’il n’est pas contre la réhabilitation de ces deux personnalités de l’opposition, Bassirou Diomaye Faye a proposé une autre voie qu’il trouve « beaucoup plus simple » pour y arriver.





« Ils avaient modifié le code électoral en 2017 pour introduire cette disposition qui a éliminé Khalifa Sall et Karim Wade. Ils n’ont qu’à réviser les dispositions dudit code pour les rétablir dans leurs droits civiques », a-t-il, notamment, déclaré dans un entretien avec Seneweb tv. Car, selon lui, depuis l’annonce, rien n’est encore précis quant aux modalités, craignant qu’elle soit la porte ouverte à la promotion de l’impunité.





« La particularité de l'amnistie, c’est qu’elle concerne des faits sur une période donnée et même si les personnes visées en bénéficient, d’autres vont aussi en bénéficier. Réhabiliter des personnes, cela est inscrit dans la charte de Yewwi Askan Wi », a ajouté ce cadre de Pastef.