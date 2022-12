AMS : le clin d’œil de Aliou Sall à Ousmane Sonko et Cie

L’Association des maires du Sénégal (AMS) tiendra, dimanche prochain, son Assemblée générale. Aliou Sall, qui la présidait, va céder son fauteuil. À quelques heures de son départ, l’ex-maire de Guédiawaye a tiré le bilan de son passage à la tête de l’AMS dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur.



Aliou Sall a profité de l’occasion pour regretter la création du Re?seau des élus locaux du Se?ne?gal (REELS), une association dissidente regroupant des membres de Yewwi Askan Wi comme Ousmane Sonko (Ziguinchor) et Barthélémy Dias (Dakar), notamment. «Il n’y avait aucune raison objective qui pouvait pousser à créer une association dissidente à celle de l’AMS», a déclaré Aliou Cissé, qui a révélé avoir pris contact avec certains membres du RELS pour les inviter à rallier l’AMS.



L’ex-maire de Guédiawaye argumente : «Nous sommes une association paritaire. Nous avons défendu tous les maires qui ont eu maille à partir avec la justice. Il n’y a pas eu un seul maire que nous n’avons pas soutenu en restant dans les principes républicains.»



Aliou Sall croit savoir que Sonko et Cie reviendront à de meilleurs sentiments. «Je pense que la raison va revenir», croise-t-il les doigts avant d'affirmer que «beaucoup de maires de l’opposition seront à l’Assemblée générale de l’AMS et qu’ils voudraient même prendre des responsabilités dans le bureau».