An 1 de la Covid-19 au Sénégal : Pr Seydi raconte la mort de Pape Diouf et rend hommage à sa veuve

Il y a un an, Pape Diouf a été emporté par le coronavirus, un mardi soir, à l'âge de 68 ans. Lex-président de l'Olympique de Marseille a succombé à la pandémie. Le professeur Moussa Seydi revient sur le coulisses de sa mort."Quand il est parti à la réanimation, c'est le Pr Kane et son équipe qui s'en sont occupés. Pr Kane a abattu un excellent travail. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais le personnel soignant était très triste, surtout une de mes dévouées collègues qui verse des larmes chaque fois qu'un patient décède dans le service", explique le Pr Séydi dans un entretien avec L'Observateur.Il ajoute : "J'ai été frappé par le comportement exemplaire de sa veuve devant cette terrible épreuve, malgré son immense douleur. Elle nous avait envoyé un message très touchant pour nous remercier, message que j'ai toujours avec moi, malgré que nous n'ayons pas pu sauver son mari. Elle savait que toute ce qui devait être fait a été fait."Placé sous assistance respiratoire, Pape Diouf avait été hospitalisé à Dakar. Il devait être rapatrié de la capitale sénégalaise vers Nice par un vol spécial affrété par l'ambassade de France au Sénégal. Mais, son état s'est dégradé, l'avion n'ayant pas pu décoller, et il est décédé sur le sol sénégalais. Il a été inhumé au cimetière musulman de Yoff.