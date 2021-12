And Gueusseum interpelle les candidats aux élections locales

En perspective des élections locales, le Directoire national du mouvement And Gueusseum interpelle les candidats dans les secteurs de la santé et de la protection sociale. And Gueusseum révèle que dans certains secteurs (santé, action sociale et armées), des travailleurs ne sont pas rémunérés.



Selon L’AS, il s’agit d’agents de santé communautaire, de «Bajenu Gox» et de relais communautaires généralement et paradoxalement sans couverture médicale et ne disposant d’aucune protection sociale pendant qu’ils sont en activité, et dans le désarroi à la retraite, au mépris de leurs employeurs à savoir les comités de développement Sanitaire (CDS) et les collectivités territoriales.



Ainsi, And Gueusseum invite tous les candidats à la prise en compte dans leurs programmes, le recrutement et la protection sociale de cette catégorie de personnels sur laquelle repose principalement la prévention médicale.



Les syndicalistes soulignent que l’Acte 3 de la Décentralisation qui consacre la communalisation intégrale et le pouvoir de recruter offre des opportunités de prise en charge décente de ces vaillants piliers du système sanitaire et social, avec la récente création de la fonction publique locale, un des acquis de haute lutte de And Gueusseum.

Sous ce rapport, le syndicat indique que les agents de l’ex-CTO, intégrés dans la fonction publique en 2010, ne sont pas présentement mieux lotis avec des pensions modiques, malgré la prise en charge partielle du directeur de la solde de la “part employeur” des cotisations sociales, car le reliquat n’est pas encore versé à l’IPRES.