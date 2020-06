And Suxali Sénégal akk Habib Niang : Le réseau des groupements de femmes met en place un nouveau bureau

Le président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang (MASS) a présidé la réunion du réseau des groupements de femmes du mouvement, qui a officiellement redémarré ses activités socio-économique. Ce, après trois mois de suspension des activités pour cause de la Covid19.





C’est ainsi qu’un nouveau bureau a été mis en place « pour plus d'efficacité et d'exécution dans le plan d'action. Les femmes sont plus que jamais déterminées à remobiliser les troupes dans le cadre de la massification du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang mais aussi aller à la reconquête de la zone Nord pour fidéliser les groupements déjà acquis », renseigne un communiqué.