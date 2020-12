Année 2021 : Le budget du ministère du Pétrole et des Énergies s'élève à 210 milliards

Le ministère du Pétrole et des Énergies passe ce dimanche à l'Assemblée nationale. Pour l'exercice 2021, un budget de 210 363 658 201 a été alloué à ce département dirigé par Aïssatou Siby, successeur de Mamadou Makhtar Cissé.Sur ces 210 milliards, 118 milliards sont destinés au programme d'optimisation du système d'offre d'électricité. Le programme électrification rurale et énergies renouvelables bénéficie d'une enveloppe de 41 milliards.Un montant de 49,7 milliards a été alloué à la sécurisation de l'approvisionnement du pays en Hydrocarbures et combustibles domestiques.