Anniversaire massacre de Thiaroye : Sonko enovoie un message à la France

Ce mardi 1er décembre, c'est l'anniversaire du massacre de Thiaroye. Une date que le leader de Pastef ne laisse pas passe. Il a tenu à envoyer un message en directeur de l'Hexagone auteur de la tuerie tristement gravé dans l'histoire du pays.





"En ce 1er décembre, marquant le 76ème anniversaire du massacre, au Camp de Thiaroye, des soldats africains par la France coloniale, nous nous inclinons devant les victimes et exigeons : le rétablissement de la vérité sur leur nombre ; leur réhabilitation humaine, mémorielle et matérielle.", a-t-il indiqué le président des Patriotes.Pour rappel, le massacre de Thiaroye a eu lieu le 1er décembre 1944. Les gendarmes français avaient tiré sur des tirailleurs sénégalais qui manifestaient pour le paiement de leurs indemnités et le versement du pécule qui leur était promis depuis des mois.Depuis, deux bilans officiels sont dressés par l'armée française : un premier, fait état de 35 morts un autre 70 du côté des tirailleurs. Le véritable nombre n'a toujours pas été clarifié.