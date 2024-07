Annulation du Débat d’orientation budgétaire : pourquoi le coup de Benno sera sans effet sur les finances publiques

Le bureau de l’Assemblée nationale, contrôlé par Benno Bokk Yakaar, a annulé le Débat d’orientation budgétaire (DOB), qui était prévu ce samedi et devait porter sur le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. Les initiateurs de cette décision répliquaient ainsi au Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a récemment déclaré qu’il n’écarte pas de tenir sa Déclaration de politique générale (DPG) ailleurs que dans l’hémicycle.



L’annulation du DOB aura-t-elle un impact négatif sur les finances publiques ? Deux spécialistes des questions parlementaires et anciens députés, interrogés par L’Observateur, répondent par la négative. «Le fait d’annuler le Débat d’orientation budgétaire est une violation de la loi, s’emporte Alioune Souaré. […] On ne peut pas reprogrammer le DOB parce que sa tenue est fermée dans les délais [il doit se tenir à la fin du deuxième trimestre de chaque année]. Cependant, la non-tenue du DOB n’aura pas d’incidence sur les documents. Le DOB n'est pas une étape de validation, c’est simplement un exercice d’information.»



Théodore Monteil acquiesce : «Ce n’est pas comme en France où le débat d’orientation budgétaire permet aux députés de déplacer des crédits à l’intérieur d’un programme. Ici, au Sénégal, les députés n’ont pas le pouvoir de déplacer des crédits ou de créer un programme. Le DOB est juste une information qui leur permet de préparer le marathon budgétaire à venir. Il n’y aura donc aucune incidence.»