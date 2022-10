Ansou Sané applaudit les mesures sociales de Macky et déchire la levée de fonds de Sonko

Ansou Sane, Directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la Casamance (ANRAC)

Seneweb vous propose l’intégralité de son texte.





“Le Conseil des Ministres a arrêté le projet de Loi de Finances initiales au montant de 6400 milliards pour l’année 2023, avec un taux de croissance de 10,1%. Je voudrais me réjouir et féliciter le Chef de l’Etat pour les orientations sociales pertinentes contenues dans le budget et qui portent essentiellement sur le renforcement des filets sociaux, soit près de 45% du budget. Cela prouve, si besoin en est, de son intérêt pour la résorption des inégalités sociales par des mesures de soutien et de soulagement des ménages les plus défavorisés. Dans un contexte marqué par une crise ukrainienne et le renchérissement du coût de la vie, la prise en compte des préoccupations sociales des populations en termes de santé, de subventions et d’équité sociale, d’accès aux services sociaux de base témoigne du sens de la solidarité qui anime le Président Macky Sall. Ces orientations viennent ainsi compléter la batterie de mesures prises pour lutter contre la vie chère et dont les effets commencent à être ressentis par les populations.







En ce qui concerne l’opération de levée de fonds lancée par Ousmane Sonko, il s’agit sans nul doute d’une énième levée de fonds qui ne sera jamais suivie de contrepartie en termes de reddition des comptes et de recevabilité

Aujourd’hui, l’annonce a surpris plus d’un ziguinchorois car pour une commune, dont les populations sont confrontées à de sérieuses difficultés, l’on ne comprend pas comment un maire élu par les populations pour soulager leurs préoccupations veut « taper » dans la poche de ses dernières pour renflouer les caisses de la commune à hauteur de 5.000.000.000 FCFA. Cette incompréhension est d’autant plus grande que nous sommes dans une commune où le revenu par tête d’habitant est faible. A cela, s’ajoute le chômage qui, en dépit des nombreux efforts consentis par l’Etat, frappe particulièrement les jeunes qui n’ont, aujourd’hui, que les jakartas comme source de revenus. L’idée peut certes s’intégrer dans le cadre de la gestion participative mais elle soulève des appréhensions dans la mesure où à aucun moment de son speech, la Maire Ousmane Sonko n’a précisé aux populations les modalités d’utilisation de cette importante manne financière encore moins les axes d’investissement qui seront retenus ainsi que le retour d’investissement attendu pour les populations en termes d’amélioration de leur condition de vie, de renforcement des infrastructures sociales économique nécessaires à l’amélioration de leur bien-être.