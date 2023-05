Antoine Diome dope les Administrateurs civils : "Ils savent faire montre d'un sens élevé de l'Etat..."

Le Ministre de l'Intérieur a présidé, ce samedi, la 26ème Assemblée générale ordinaire de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal





Antoine Félix Diome a rappelé que la position privilégiée qu'occupent les administrateurs civils leur donne la vocation d'être à la fois des producteurs et des conservateurs du savoir, du savoir-faire et du savoir-être dans la conduite de leurs différentes missions.