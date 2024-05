Appel à candidatures pour des financements : Le ministère de l’industrie et du Commerce dément

Suite à la publication d’un appel à financement destiné aux petites et moyennes entreprises, à la date du 21 avril 2024, le ministère de l’Industrie et du Commerce « précise », à travers un communiqué publié ce vendredi 17 mai, «qu'aucune opération de financement d'entreprises n'a été lancée». Les internautes sont, ainsi,invités à ne pas donner suite à cette annonce.











Selon Serigne Guèye Diop, cet appel à financement a été fait sur une fausse « page doublon du Ministère du Commerce, de l'industrie de Consommation et des Petites et moyennes entreprises (PME) utilisant des vidéos et photos signées ‘’Cellule de Communication du Ministère’’ et invitant les internautes à s'inscrire sur un formulaire en ligne ».