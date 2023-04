Appel au dialogue de Macky Sall : « C’est insensé, je ne répondrai pas » (Abdoul Mbaye)

« L’appel au dialogue du chef de l’Etat est insensé. Il ne faut pas compter sur moi pour répondre présent. Aujourd’hui, seules les poursuites judiciaires qui aboutissent à la perte d’éligibilité doivent être inscrites à ce tableau. Or, c’est lui qui a provoqué cela en modifiant l’article L57 du Code électoral. Il n’a pas besoin de dialogue pour enlever ces trois faits majeurs. C’est un appel insensé ».















C’est la réponse catégorique d’Abdoul Mbaye sur l’appel au dialogue du président Sall.









En effet, il est aujourd’hui difficile de croire en Macky Sall, selon l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. L’invité du « Jury du dimanche » ne croit plus aux dialogues depuis longtemps.





« Je n’ai jamais été présent sauf pour le dialogue politique après 2019, en raison d’une pratique habituelle d’échanges organisée après les grandes échéances électorales. Mais notre participation au niveau de mon parti s'était limitée au dialogue strictement politique », dit-il.









Et de rappeler que c’est le 4e dialogue et que c’est tout le temps de la déception.













En effet, dit le leader de l’ACT, le 3e dialogue il l’avait commencé avec des mots forts. « Dès lors que je n’ai plus droit à un troisième mandat, j’arrête la ‘’magouille’’ en politique », avait dit Macky Sall, selon Abdoul Mbaye. Qui signifie en outre que le même homme ait appelé au dialogue, alors qu’il est en train de construire une voie vers un troisième mandat ? Qui va le croire ? Et en plus quel besoin pour un dialogue ?













« Tout ce qui peut être discuté avec Macky Sall concerne le troisième mandat, concerne le parrainage. C’est une pratique illégale, alors que ça aurait dû être supprimé en octobre 2021", M. Mbaye.