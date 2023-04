Appel au dialogue du Président Macky Sall : Le PDS approuve et pose quelques conditions

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) salue l’appel au dialogue politique lancé par le Président de la République Macky Sall.





Le PDS considère cet appel comme “un préalable important à l’organisation d’une élection présidentielle ouverte, libre et transparente en février 2024 et à la pacification de l’espace politique”.









Le PDS considère que les bases d’un dialogue «sincère» ont été jetées puisque le Chef de l’Etat a lui-même décliné les termes préliminaires de ce dialogue. Le PDS note que c’est la “première fois en 12 ans que le Président de la République, et plus haute institution du pays, aborde le règlement de la situation arbitraire et injuste de Karim Wade comme n’a cessé de le réclamer le comité des droits de l’homme de l’organisation des Nations Unies dans sa décision du 24 Octobre 2018".





Tout en rappelant que l'Adn de leur parti à été toujours axé sur le dialogue politique, le porte-parole du Pds, Tafsir Thioye affirme que leur "Secrétaire Général National, Maître Abdoulaye Wade, alors Président de la République, a toujours œuvré pour pacifier l’espace politico-social et consolider les acquis démocratiques en systématisant le dialogue politique".