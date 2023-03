Appel de Sonko à la grève générale et à la désobéissance civile : des citoyens se prononcent

Les événements du jeudi 16 mars ont occasionné de nombreux dégâts. Vandalisme, confrontation civils-policiers. Voici le tableau de cette journée qui rappelait, à une échelle moindre, les événements de mars 2021. L’une des victimes de ces hostilités entre civils et forces de l’ordre se nomme Ousmane Sonko. Le leader du Pastef a été conduit aux urgences de l’hôpital « Suma » après avoir été exposé à du gaz lacrymogène lors de son départ pour le Tribunal.

C’est sur son lit d’hôpital, affaibli, qu’il s’est adressé en direct via son compte Facebook, à la population sénégalaise le lundi 20 mars. Il a présenté un plan d’action articulé autour de deux appels : la grève générale et la désobéissance civile. Un message que la population sénégalaise a accueilli de manière mitigée. Si pour les uns, cette décision est inopportune en raison de la situation de crise économique dans laquelle le pays est plongé, pour d’autres, cet appel sonne comme un premier pas vers la justice.

Pour bon nombre de ses militants, le gouvernement est l’unique responsable des évènements enregistrés ces derniers temps. C’est l’avis de Ndiaye, qui n’a pas voulu dévoiler l’intégralité de son identité. « Le gouvernement est à l’origine de tout ça. Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais comme nous et son droit lui a été retiré», estime l’employé dans une clinique médicale de Ouakam. Il trouve donc judicieux de répondre positivement à cet appel et de sortir manifester par conviction et par solidarité tout en gardant en esprit les dégâts qui peuvent en découler.

Cet avis est loin de faire l’unanimité. Dans un contexte socio-économique jugé difficile malgré les efforts du gouvernement de réduire les prix de certains produits et services, d’autres personnes voient en l’initiative d’Ousmane Sonko un coup de massue pouvant plonger l’économie du Sénégal plus bas que terre. « Le pays va mal, il n’y a pas d’argent, donc manifester et se rebeller pourrait entraîner un blocage des affaires, un ralentissement de l’économie du pays, il faut penser aux enfants, aux élèves qui ont des objectifs à atteindre il faut penser au boulot », soutient Guèye, un passant rencontré à Ouakam.

Pour une étudiante rencontrée, qui s’exprime sous couvert d’anonymat, ce plan d’action de Ousmane Sonko pourrait réduire à néant la notoriété diplomatique que le Sénégal a acquis au cours de ces dernières années. «La manière dont il procède pour être au pouvoir n’est pas appropriée, il est en train de nuire à notre stabilité et crée la terreur dans le pays, ce qu’il n’y avait pas auparavant », confie la jeune dame avec colère.

Prenant la balle au rebond, une autre étudiante poursuit en lançant : « Je parle à la jeunesse, il faut utiliser sa tête, il faut réfléchir et ne pas suivre une personne à la hâte, juste par affinité. La jeunesse doit reculer, penser à son avenir au lieu de suivre les politiciens. »

Loin d’être ébranlés par ces considérations, les militants du PASTEF ont assuré qu’ils mèneront ce combat jusqu’au bout. Mais conscients de la situation dans laquelle le pays pourrait se trouver après l’application des volontés de leur leader, ils appellent au calme et demandent à Ousmane Sonko d’être « exemplaire » pour ramener la paix afin d’éviter toute confrontation inutile.