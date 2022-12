Application de la loi sur le plastique : Les éclairages d'Alioune Ndoye

Depuis sa promulgation, la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques peine à être appliquée dans toute sa rigueur. La cause ? Le ministre de l'Environnement évoque le contexte de pandémie.





"Dès qu'on a fait passer cette loi et que les services ont commencé à diligenter les choses, on a été rattrapé par des réalités internationales qui touchaient tous les pays. On est entré dans une crise liée à la pandémie. En réponse à cela, le président Macky Sall a énormément fait pour préserver les revenues et sa première décision a été d'interdire tout licenciement".





Une décision qui a donc un impact sur l'application de la loi sur le plastique. Les services prédisposés à son application ont mis une certaine souplesse.