Appui aux Communes du Sénégal : "Des efforts considérables restent à faire sur les conditions minimales obligatoires " (Cheikh Issa Sall)

Les Maires des communes de la région de Dakar sont en conclave à Saly pour être formés et sensibilisés sur le Programme d’Appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN).

En effet, au sortir des dernières élections locales du 23 janvier 2022, où la majorité des élus de la région de Dakar, a été renouvelée, il était important pour l'Agence de Développement Municipal (ADM) de mettre à niveau les maires concernant les activités du Programme.





"La région de Dakar polarise ainsi le plus grand nombre des Collectivités territoriales, 50 d’entre elles sur un total de 123. Le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) d’un coût de 260 millions de dollars, soit 130 milliards de FCFA est cofinancé par l’Etat du Sénégal (60 millions USD), la Banque Mondiale (110 millions USD) et l’AFD (90 millions USD), pour la période 2018-2023. Le PACASEN a pour objectif principal de contribuer à la mise en œuvre de la première phase du Programme d’Opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation (PROACTSEN)", a expliqué Cheikh Issa Sall, Directeur Général de l'Adm.





Cependant, les communes de la région de Dakar ont encore des efforts considérables à faire pour atteindre les résultats escomptés, une situation qu'il déplore. Car, certaines communes ont du mal à respecter les conditions minimales obligatoire (CMO).





''Il faut voter le budget et les comptes administratifs à temps. Il faut s'acquitter de certaines obligations surtout vis-à-vis de l'Ard. Il faut voter les PTI (Programme triennale d'investissement) et les programmes annuels d'investissement (PAI) à temps. Il faut intégrer également la participation citoyenne. Ce sont des obligations qui ont été définies avant même l'entrée en vigueur du programme et on ne badine pas sur le respect de ces obligations sur lesquelles le transfert des fonds est lié et il n'y a pas de possibilité lorsqu'on rate une seule de ces conditions de pouvoir bénéficier des fonds", explique Cheikh Issa Sall.