APR, armée mexicaine : La guerre déclenchée entre la CCR et la Task Force Républicaine

Les créations de nouvelles structures pleuvent à l'Alliance pour la République (APR) qui ressemble plutôt à une armée mexicaine.





Macky Sall a mis en place la Task Force Républicaine (TFR) qui a quasiment les mêmes missions et objectifs que la Convergence des cadres républicains (CCR).





Selon le constat du journal Les Échos, ces deux entités vont, désormais, se marcher sur les pieds, avec tous les conflits internes qui peuvent en découler.





La guerre entre ces deux structures est déjà lancée dans les réseaux sociaux.





Les détracteurs du groupe des "30 débatteurs" de Macky Sall commencent à lancer des piques à leurs camarades de parti.





"La CCR n'a-t-elle pas plus de cadres au point que d'autres veuillent réfléchir à sa place", tacle-t-on du côté des cadres APR.





Et, pour ne rien arranger, en plus de la rivalité entre le TFR et la CCR, une contestation née du dernier remaniement a donné naissance à un mouvement contestataire dénommé le Collectif des authentiques militants de l'Apr (CAM).