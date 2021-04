APR : Ça se déchire au sein du Réseau des enseignants

La crise s’accentue au sein du Réseau national des enseignants de l’Alliance pour la République (Apr). Des responsables communaux se sont donné rendez-vous à Sahm Notaire, à Guédiawaye, en marge d’une session de formation préparatoire aux examens pour dénoncer l’attitude d’Amath Suzanne Camara.Selon L’AS, ils accusent ce dernier d’accaparement du réseau et préviennent que cela ne passera plus. Pire, ils dénoncent l’attitude «irresponsable» d’Amath Suzanne Camara face aux enjeux du moment et aux directives du Président Macky Sall. Joint au téléphone, Amath Suzanne Camara promet de répliquer.