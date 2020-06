Apr : Des jeunes de Mbour disent être «marginalisés, manipulés et trahis»

Les Jeunes intègres pour la relance de l’Apr/Mbour haussent le ton, pour se faire entendre. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l’Etat Macky Sall, patron de l’Alliance pour la République (Apr), ils réclament plus de considération.«Lors de votre discours inaugural de la 5e édition de l’Université républicaine à Saly, le 3 décembre 2016, vous aviez appelé vos responsables à ouvrir leurs téléphones et à être auprès des militants. Mais cet appel est tombé dans l’oreille de sourds. En tout cas, pour les responsables et nommés du département de Mbour, votre recommandation n’a jamais eu de suite», ont écrit, pour le dénoncer, Bara Ndiaye et ses camarades.Ils ajoutent : «Dans le département de Mbour, votre jeunesse est marginalisée, manipulée et trahie par les responsables locaux. Beaucoup de ces responsables considèrent votre jeunesse comme un simple fusil de bataille à nettoyer et à ranger aux oubliettes, en attendant d’autres joutes électorales.»Par ailleurs, ces jeunes républicains, qui disent être «totalement engagés», rappellent au chef de l’Etat qu’ils attendent, depuis 2012, d’être «pris en considération, responsabilisés, formés et financés».«A force d’avoir frappé à toutes les portes pour que cette situation soit diligentée et que justice soit rétablie, nous nous sommes rendu compte que nous avons en face de nous des responsables pas du tout préoccupés par la situation calamiteuse de cette jeunesse», regrettent-ils, interpellant, dans la foulée, leur mentor dont ils comptent désormais faire le seul interlocuteur.«Nous avons épuisé toutes nos voies de recours et que vous êtes notre seul et ultime espoir. Et connaissant votre sens des responsabilités, l’amour et la considération que vous avez pour Mbour et votre jeunesse, nous sommes convaincus que vous allez répondre à notre appel de détresse et que vous prendrez les mesures idoines», concluent les Jeunes intègres pour la relance de l’Apr/Mbour.