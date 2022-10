APR/Dieuppeul-Derklé : "Si le président Macky veut un 2e mandat, nous allons le soutenir..."

APR/Dieuppeul-Derkle

En réunion ce week-end, les militants et sympathisants de Birane Ngom, dans la commune de Dieuppeul-Derklé (Dép. de Dakar) ont sonné la grande remobilisation des troupes. Au cours de leur rencontre, ils se disent plus que jamais disposés à accompagner le président de la République Macky Sall pour un second mandat de 5 ans en 2024.

"Depuis un certain temps, l'on agite le débat sur le 3e mandat en polluant notre atmosphère politique. Pour nous, il ne s'agit pas de 3e mandat, mais bien de 2e mandat de 5 ans. Si Son Excellence Monsieur Macky Sall le veut, nous allons l'accompagner. S'il désigne un candidat, nous allons aussi le soutenir", a promis M. Ngom avant de renchérir : "Nous réitérons notre fidélité et engagement auprès du président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, il est déplorable de constater que ceux qui nous pompent l'air avec ces histoires de mandat ne valent rien en politique. Tous ont été battus dans leur propre fief ; ils n'ont jamais rien gagné dans leur localité. Il faut qu'ils se taisent parce qu'ils font plus de remous et de sillages."