Apr Joal : Rupture totale entre Ibrahima Sall et Sophie Gladyma

Dans un communiqué dont Seneweb a reçu copie, la coordination de l'Apr de la commune de Joal-Fadiouth sous la houlette de Ibrahima Sall annonce à l'unanimité que ''la rupture totale est consommée entre elle et le groupuscule de la ministre Sophie Gladima".







En effet, depuis plusieurs mois, les partisans de Ibrahima Sall et ceux de la ministre Aissatou Sophie Gladyma se regardaient en chiens de faïence.





Une scission provoquée selon le camp de Ibrahima Sall par Mme la ministre du Pétrole et des énergies, Sophie Gladyma.





Pis, le camp de M. Sall ne reconnaît pas et n'accepte pas "la fameuse candidature aux élections locales du 23 janvier 2022".





"Cette candidature est une forfaiture qui ne bénéficiera pas de la caution du parti à la base. Après avoir passé à la loupe les agissements et micmacs de Mme la ministre, la coordination dans son ensemble a reconnu que Sophie Gladyma a décidé librement et arbitrairement de se démarquer et de faire cavalière seule", lit-on dans le communiqué signé par la Coordination Apr de la commune de Joal Fadiouth.





Par ailleurs, Ibrahima Sall et ses ouailles interpellent le Président Macky Sall "sur le danger qui guette le parti à Joal et toutes les conséquences qui découleront du mauvais choix de la tête de liste si la cavalière esseulée serait choisie".