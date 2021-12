Apr Kaolack : Le Conseiller municipal Yaya Diallo et Cie claquent la porte

Yaya Diallo et cie claquent la porte de l'Apr

Les frustrations continuent au sein de l’Alliance pour la république et de la mouvance présidentielle. Si certains membres de Benno Bokk Yaakar qui se sentent lésés lors des investitures ont décidé de mettre sur pied des listes, d’autres ont décidé tout bonnement de quitter le parti Apr.





C’est le cas du conseiller municipal de Kaolack et leader de mouvement Kawral Mbamtaré Sénégal, Yaya Diallo et ses partisans. Le frère de l’ancien ministre, Kalidou Diallo, désormais ex-membre de l’Apr à Kabatoki (commune de Kaolack) et ses amis dénoncent le non-respect des engagements de Macky Sall pour la bonne gouvernance et la démocratie.





‘’Le 1er décembre 2012 avec mes camarades, dans un climat plein d’enthousiasme et d’optimisme pour l’avenir du pays, nous avions organisé un 1er grand meeting de l’APR à Kabatoki commune de Kaolack. Ce fut le départ de nos activités dans ce parti dont l' l’objectif était de mettre en pratique les grands projets que le Président nous avait présentés lors de nos différents entretiens’’, a fait savoir Yaya Diallo dans un communiqué.





Selon ce dernier, ‘’dix ans après, force est de constater le non-respect des engagements et ce, dans presque tous les domaines de la bonne gouvernance. La consolidation de la démocratie par le respect des libertés individuelles, de la presse et des manifestations pacifiques. L’augmentation de la corruption et la politisation à outrance de l’administration.’’