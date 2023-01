APR : le jour où Mimi Touré a mis Macky Sall en colère

Dans un article consacré à la relation tumultueuse entre le président Macky Sall et Mimi Touré, L’Observateur a donné la parole à différents témoins. Il ressort des confidences que l’ancienne Première ministre était si proche du chef de l’État qu’il lui arrivait parfois d’outrepasser ses prérogatives.



L’un des témoins du journal, sous anonymat, rapporte un épisode qui remonte à 2014 et qui illustre le fait que Mimi Touré prenait ses aises dans le cercle présidentiel. « Une fois, rembobine la source de L’Obs, le Président avait voyagé et Mimi avait voulu convoquer le Secrétariat exécutif national dans son bureau alors qu’elle n’avait aucune responsabilité politique au sein du parti (Alliance pour la République). L’entourage (du chef de l’État) ne lui avait pas pardonné ce fait.»



Macky Sall réagira avec vigueur en rappelant à l’ordre celle qui a occupé tour à tour sous l’actuel président de la République, les postes de ministre de la Justice, Premier ministre et président du Conseil économique, social et environnemental. Il y a eu une réaction vive du Président Sall, se souvient le témoin du journal. Il lui a fermement signifié de ne pas confondre la fonction administrative et celle politique. Il lui a demandé de se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l’APR.»