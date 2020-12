APR : Macky met en garde les ministres limogés et sermonne les nouveaux

Le chef de l’État, qui recevait hier des Sénégalais de l’extérieur au Palais, a mis en garde les frustrés de son parti après le dernier remaniement.Macky Sall de marteler : "Être ministre n’est pas une fin en soi. Quand je nomme un ministre, je ne lui demande pas son avis. Et quand je le remplace, je ne suis pas tenu, non plus, de lui demander son avis".Dans la foulée, rapporte L'Observateur, le président de la République a adressé quelques mises en garde aux nouveaux ministres.Et de leur lancer : "J’ai demandé aux ministres d’être des modèles, d’être surtout ouverts aux sollicitations et d’avoir une oreille attentive à l’endroit des militants et des Sénégalais. Pour moi, il est inconcevable qu’on nomme quelqu’un à un poste de ministre, avec tous les avantages, et qu’il refuse de recevoir les Sénégalais".