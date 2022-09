APR : Mimi Touré en rajoute une couche

Entre l’Alliance pour la République (APR) et Mimi Touré, le fossé se creuse davantage. Après avoir boudé l’élection du président de l’Assemblée nationale et tiré dans la presse sur le Président Macky Sall, chef du parti et de la coalition Benno, l’ancienne Première ministre vient de poser un nouvel acte qui l’éloigne davantage de ses anciens compagnons.



D’après Les Echos, Mimi Touré s’est déconnectée du groupe WhatsApp des femmes cadres de l’APR. Mais avant de quitter celui-ci, elle a pris le soin de dire au revoir. «Bonjour chères sœurs, je voudrais vous remercier pour tout le soutien apporté, a-t-elle d’abord écrit, selon le journal. Je vous encourage toutes à rester résilientes, courageuses et engagées pour le Sénégal, notre bien commun.»



Mimi Touré est ensuite allée droit au but : «Je vais devoir me déconnecter et vous laisser continuer librement à échanger. Qu’Allah nous garde.»



Auparavant, elle avait changé ses profils sur les réseaux sociaux en éliminant tous les visuels qui l’attachaient au camp du pouvoir.