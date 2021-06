Apr-Rewmi : Le "mburook soow" acté à Mbour

Dans un communiqué dont Seneweb a reçu copie, les responsables de l'Alliance pour la République (Apr) et de Rewmi de ont matérialisé les vœux exprimés par leurs leaders Macky Sall et Idrissa Seck.





"Nous nous sommes donné la main dans l'intérêt du Sénégal. Nous avons décidé de vulgariser cette union au niveau de la commune de Mbour et de nous engager à cheminer ensemble. Cette alliance constitue sans nul doute un jalon pour la réunification de la mouvance présidentielle en vue de préparer et de remporter les élections territoriales de janvier 2022", lit-on dans le document cosigné par le coordonnateur de l'Apr de la commune Mbour, Saliou Samb et le coordonnateur de Rewmi d'EL Hadj Aliou Guèye.