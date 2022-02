APR : Un parti-caserne où tout le monde est au garde-à-vous ?

«La réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République () s’est résumée, hier, à une adresse de Macky Sall aux membres de cette instance à qui il aura livré la bonne parole présidentielle. Comme lors de la première rencontre qu’il avait eue avec les dirigeants de son parti, au lendemain de sa réélection à l’élection présidentielle de février 2019, les participants n’ont pas été autorisés à s’exprimer», révèle le quotidien Le Témoin dans sa livraison de ce jeudi.