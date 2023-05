Après avoir dénoncé « le deal à travers le dialogue politique » : L’ex-premier Ministre Aminata Touré alerte sur les risques d’atteinte de son intégrité physique

Les menaces et les insultes ne feront pas taire l’ex-premier Ministre, Aminata Touré. Cette dernière aurait fait l’objet de menaces et d’insultes après avoir dénoncé, le ‘’deal’’ entre le PDS et les alliés du Président Macky Sall. Elle a pris à témoin la presse nationale et internationale des risques d’atteinte à son intégrité physique.











« J’informe la presse nationale et internationale que depuis que j’ai exposé les détails du deal politique entre le Président Macky Sall et ses alliés du PDS qui se matérialisera lors du pseudo-dialogue co-organisé, je reçois sur mon téléphone de nombreuses menaces et insultes. Voilà leurs arguments! », a informé l’ex-premier Ministre. Aminata Touré ne compte pas renoncer à défendre ses menaces.