Après avoir quitté BBY : Abdoulaye Baldé a déposé sa caution pour les élections locales

Le leader de l’Union des centristes sénégalais (UCS) est passé à l’acte. Abdoulaye Baldé a déposé sa caution pour les élections locales du 23 janvier 2022, ce jeudi 28 octobre comme il l’avait déjà annoncé hier. C’est une délégation de son parti composée du mandataire national Mamadou Dione, du trésorier général Samba Baldé ainsi que du responsable et cadre de l’UCS à Ouakam Aziz Thiaw qui a procédé au dépôt de la caution.





Le député-maire de Ziguinchor Abdoualaye Baldé avait déclaré après avoir quitté la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) : « Nous allons déposer notre caution et constituer une large coalition. Nous sommes et restons ouverts à toutes les forces vives du pays pour ensemble continuer à prendre en charge les destinées de nos concitoyens afin d’améliorer leur vécu quotidien. À tous nos adhérents, nous laissons libre choix d’aller en fonction des intérêts de leur terroir et du parti avec la coalition qui correspond le mieux à leur vision».