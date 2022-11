Après l’incident à l’Assemblée, le PUR va répondre à la Députée Amy Ndiaye

Le directoire du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) annonce un point de point de presse ce lundi 28 novembre 2022 au siège du parti situé sur la VDN.



Cela fait suite “aux propos déplacés et irrespectueux” de la députée de la coalition Benno Bokk yakar, Amy Ndiaye, à l’endroit de Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha, le président du PUR et guide des moustarchidines.



Ces propos ont suscité un tollé, hier, et perturbé le débat sur le budget du ministère de l’Intérieur. Le Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a été obligé de suspendre la séance.



