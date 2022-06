Après la demande de Sonko: Abdou Karim Fofana annonce un concert de vuvuzela

Ce sera une contre-attaque. C’est le mot d’ordre donné par le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE), Abdou Karim Fofana suite à la demande formulée, ce lundi 20 juin, par le leader du Pastef/Les patriotes, au cours d’une conférence de presse organisée par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Ousmane Sonko c’est de lui qu’il s’agit, a annoncé un concert de casseroles, le mercredi 22 juin entre 20h et 20h 10 sur toute l’étendue du territoire national.

«Face à l'infantilisation de notre démocratie par Ousmane Sonko, j'invite ceux qui sont attachés à la République et à notre processus électoral à un concert de vuvuzela et de sifflets mercredi entre 20h et 20h10 et montrer que YAW et ses idées anti-républicaines sont minoritaires », a riposté Abdou Karim Fofana, membre de l’Alliance pour la République ( APR), sur son compte Twitter.

Selon El Malick Ndiaye de Pastef, l’opposition compte tenir ce «concert de marmites, casseroles, klaxon, Tamas, Assicos, bongos, sifflets, entre autres, pour attirer l’attention de l’Afrique et du monde sur le forcing d’une 3ème candidature de Macky Sall, les tentatives de blocage des leaders de l’opposition dont Ousmane Sonko, Aida Mbodji, Habib Sy, Déthié Fall, Docteur Cheikh Ahmed Tidiane Youm et la prise d’otages des leaders de l’opposition (6 candidats aux législatives dont des députés, maires en plus de plusieurs jeunes)».