Après la perte de son mandat de député : Les partisans d’Aminata Touré à Touba parlent d’injustice

Les partisans d’Aminata Touré à Touba parlent d’injustice

Les partisans d’Aminata Touré, du côté de Touba, ont affiché leur position sur la perte de son mandat de député à l’Assemblée nationale. Selon ces militants, cette décision est très injuste et Mimi Touré est en train de payer les frais de sa position contre le troisième mandat.





Cette posture, disent-ils, dérange jusqu’au plus haut sommet de l’État. Pour le porte-parole Serigne Mbacké Mara, le chef de l’État doit savoir que son intention est déjà vouée à l’échec.





«La situation de Sokhna Aminata Touré est très regrettable. Parce que, ne serait-ce que pour la jurisprudence Moustapha Cissé Lo et Mbaye Ndiaye, il ne fallait pas, pour rien au monde, franchir ce rubicond, si l’on estime qu’il est manipulé au niveau de l’Assemblée nationale. Mais le refus de Sokhna Aminata Touré pour ne pas soutenir une troisième éventuelle candidature de Macky Sall est très logique, parce qu’elle a toujours crié haut et fort qu’elle ne soutiendra jamais une troisième candidature», a-t-il déclaré sur Rfm.