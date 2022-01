Après la sortie de BBY: Le message de Yewwi Askan Wi aux Sénégalais

La coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) a reconnu sa défaite dans certaines localités du pays en particulier Dakar et Ziguinchor. Ce, à l’issue des premières tendances relatives aux élections locales de ce dimanche 23 janvier. Ayant reçu plusieurs résultats favorables, Yewwi Askan Wi (YAW) a tenu à remercier les Sénégalais. En son nom et en celui de la coalition, Ousmane Sonko a tenu leur livrer un message empreinte de reconnaissances, de joies et de promesses, à travers sa page Facebook. Le voici!