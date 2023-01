Après la sortie de Serigne Bassirou Guèye: Le BP de Pastef convoque la presse

Le bureau politique de Pastef-les patriotes a convoqué la presse. Ceci, après la conférence de presse du président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Guèye. L'ancien procureur de a république a répondu, ce jeudi 26 janvier, aux accusations du leader de Pastef, Ousmane Sonko dans le dossier «Sweety Beauty».





La rencontre est prévue, ce jour, à 21 h au siège de PASTEF Kër Maodo sis sur la VDN, selon une note reçue à la rédaction.