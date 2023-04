Après les 50 millions F CFA de Macky: Idrissa Seck offre 25 millions aux femmes de Rewmi

Les responsables des femmes du parti Rewmi des 46 départements du Sénégal ont touché le jackpot de la part du chef de l'État et de leur leader, Idrissa Seck.



Le président Macky Sall a offert 50 millions francs CFA et quatre billets d'avion pour le pèlerinage à la Mecque, aux femmes du parti de Idrissa Seck.



Le président du Conseil Economique Social et Environnemental a emboîté le pas au patron de la coalition Bby.



Idy a offert 25 millions de francs CFA aux femmes de sa formation politique, selon des sources de Seneweb. Ce qui fait au total 75 millions francs CFA après cette audience au Palais avec le président Macky Sall en présence de Idy.