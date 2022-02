Après sa défaite à Guédiawaye : Aliou Sall lance un mouvement politique

Le frère du président de la République, pour ne pas nommer Aliou Sall, va-t-il quitter la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) ?



En tout cas, l'ex-maire de Guédiawaye vient de mettre en place un mouvement politique dénommé RENFORT (Rencontre nationale des forces républicaines pour le travail).



D’après Le Quotidien qui donne l'information, la cérémonie de lancement a eu lieu, samedi dernier, à Kolda.



RENFORT, qui se démarque de l’Alliance pour la République (APR), compte participer aux Législatives et à la Présidentielle de 2024.



Aliou Sall compte s’implanter dans les 46 départements du pays en mettant en place des antennes et unités primaires dans les quartiers.



En sa qualité de président de RENFORT, Aliou Sall sera assisté de trois vice-coordonnateurs et d’un administrateur général.