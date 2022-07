Après son audience avec Macky: Le président du conseil départemental de Mbacké lâche Yaw



Réélu à la tête du conseil départemental de Mbacké sous la bannière de Yewwi Askan Wi, Serigne Fallou Mbacké a quitté cette coalition. Selon des confidences faites à Seneweb, le démissionnaire a été reçu par le président Macky Sall après les élections locales dernières. Seneweb vous livre intégralement le communiqué de presse du président du conseil départemental de Mbacké .







"Chers compatriotes sénégalais,

Chers concitoyennes et concitoyennes du département de Mbacké,

Chers militantes et militants du Mouvement And Suxali Sénégal,

Chers sympathisantes et sympathisants du Mouvement And Suxali Sénégal,

J’ai l’honneur de vous adresser la présente, pour vous remercier profondément de votre engagement citoyen et de votre détermination militante à nos côtés, à travers une mobilisation permanente qui a consacré notre leadership politique par une victoire écrasante lors des élections locales du 23 janvier 2022, sous la bannière de Yewwi Askan Wi, dont nous avions intégré sans conditions la coalition.



Aujourd’hui, j’ai le regret de vous annoncer qu’à la suite de larges concertations et après une analyse approfondie des investitures faites par la Coalition Yewwi Askan Wi, le Mouvement And Suxali Sénégal par ma voie démissionne de cette coalition et met fin en conséquence à toute forme de collaboration politique avec ses responsables.



La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi n’a non seulement pas tenu compte de l’alerte que nous avions lancée, pour attirer son attention sur l’obligation de nous laisser choisir souverainement nos candidats à la députation au niveau départemental ainsi que ceux devant figurer sur la liste nationale, au vu du poids électoral du département de Mbacké et de Touba, mais, pire, elle a unilatéralement écarté des investitures la candidature des membres de notre mouvement.



Cet acte constitue clairement une trahison cynique perpétrée par des responsables politiques tapis au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, des responsables qui ont choisi de privilégier leurs ambitions personnelles au détriment des principes constitutifs de notre compagnonnage politique : servir le peuple sénégalais !

En posant de tels actes, la coalition Yewwi Askan Wi nous a mis devant le fait accompli, de la plus machiavélique des manières car nos échanges jusqu’ à la veille de la publication des listes de candidature ne laissaient transparaitre aucune velléité de nuire non pas seulement au mouvement And Suxali Sénégal, mais plus grave encore, au département de Mbacké dans son intégralité.



Nous ne jouerons pour personne le rôle d’ascenseur politique, et le mouvement And Suxali Sénégal n’acceptera jamais la posture de faiseur de rois à laquelle tente de le confiner la coalition Yewwi Askan Wi.

Un penseur disait qu’« en politique, trahison, lâcheté et hypocrisie sont des religions ».



Nous disons non à cette ignominie. Et nous déclarons officiellement notre rupture avec cette coalition.

J’invite tous nos militantes et militants et tous nos sympathisantes et sympathisants à rester mobilisés, en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022.

Le Mouvements And Suxali Sénégal jouera un rôle prépondérant lors de ce scrutin, n’en déplaisent à ceux qui tentent d’affaiblir notre leadership incontestable sur l’échiquier politique national.

Je vous informerai en temps opportun de la liste que le Mouvement And Suxali Sénégal soutiendra, en toute responsabilité.