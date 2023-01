Après son éviction de l’Assemblée, Mimi Touré va faire une déclaration

Aminata Touré va s’exprimer devant la presse ce jeudi 26 janvier dans l’après-midi. L’ancienne Première ministre va sans doute évoquer son éviction hier de l’Assemblée nationale.





Pour rappel, Aminata Touré, élue députée de la majorité lors des législatives de juillet avant de prendre ses distances avec le président Macky Sall et son parti, a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel.





Dans un communiqué, hier, Mimi Touré a dit avoir appris son "exclusion de l'Assemblée nationale par le président Macky Sall, en totale violation de la loi".