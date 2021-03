Après Thierno Bocoum et Abdourahmane Diouf, Déthié Fall (aussi) s'éloigne d'Idrissa Seck

On ne les compte plus sur le bout des doigts, les anciens collaborateurs à avoir tourné le dos à l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Oumar Guèye, Pape Diouf, Nafissatou Diop. Et dernièrement, Thierno Bocoum et Dr Abdourahmane Diouf. Aujourd'hui, c'est une pointure et pas des moindres, en l'occurrence le député Déthié Fall, qui prend ses distances avec le patron de Rewmi dont le parti, a rejoint la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar, en novembre dernier.







Une défection de plus en vue dans les rangs du leader de Rewmi arrivé 2e à la présidentielle de 2019, derrière le président Macky Sall.







Déthié Fall, pour rappel, a convié la presse à une "importante déclaration" ce dimanche 28 mars. Le député devrait, selon certaines informations, se prononcer sur son avenir politique au sein de l'opposition sénégalaise qu'il n'a pas quitté malgré le ralliement de son mentor. Ou futur ex mentor...