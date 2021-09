Après Touba, Macky annonce la construction d’hôpitaux à Tivaouane, Mbour et Saint-Louis

Lors de sa visite traditionnelle d’avant-Magal, à Touba, le président Macky Sall en a profité pour inaugurer le nouveau joyau de la ville sainte, l’hôpital Cheikh Ahmadou Khadim Mbacké de Touba. Dans son discours, le chef de l'Etat a décliné un nouveau programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des hôpitaux. Le plateau médical du système hospitalier sera mis à niveau. De nouveaux hôpitaux seront très prochainement construits à Tivaouane, à Mbour et à Saint-Louis, annonce-t-il.





Ce samedi 18 septembre, le Président de la République Macky Sall après avoir inauguré l’hôpital Cheikh Ahmadou Khadim Mbacké, " le joyau ultra moderne et pionnier en Afrique de l’Ouest ", fait part de ses autres plans. Il a salué la sagesse du Khalife Général des mourides et fait savoir que cet hôpital rentre dans le cadre du programme de modernisation, de reconstruction et de réhabilitation des hôpitaux qu’il a pensé. Il s’agira, après celui de Touba, de ceux de Kaffrine, Kédougou, et Sédhiou, d’entamer les travaux de construction des hôpitaux de Tivaouane, de Mbour et de Saint-Louis. Sans oublier la réhabilitation d’anciens hôpitaux régionaux, de Ziguinchor, de Diourbel, Heinrich Lübke, de Tambacounda, de Louga, de Kolda et de Thiès.





Macky Sall a ensuite annoncé un vaste programme qui vise la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec, l’hôpital Youssou Mbergane de Rufisque et Roi Baudoin de Guédiawaye.





Dès le mois d’octobre prochain, le chef de l’Etat va poser la première pierre de l’hôpital de Diamniadio, destiné uniquement au traitement du cancer.





Au finish, le Président Sall a félicité, à travers le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, l’ensemble des directeurs nationaux, des directeurs généraux, le directeur général de la santé et de l’action sociale et le personnel médical pour l’engagement, la compétence et le dévouement dans les efforts visant l'éradication du Covid.