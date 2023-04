Après un long silence : Ousmane Sonko remet le bleu de chauffe

La politique reprend ses droits. Prenant la balle au bond, à la suite des sorties de Macky Sall et d’Idrissa Seck, le samedi 22 avril 2023, Ousmane Sonko rompt son long silence. Le leader de Pastef, qui s’était mis en retrait depuis sa condamnation à deux mois avec sursis et 200 millions F CFA de dommages et intérêts en première instance dans son procès en diffamation contre Mame Mbaye Niang, a décidé de remettre le bleu de chauffe.





Dans un post sur sa page Facebook, le maire de Ziguinchor annonce «la poursuite des activités de terrain» avec un programme qui sera lancé dès ce lundi 24 avril. «Du 24 au 27 avril 2023, Ziguinchor et Bignona ; du 29 avril au 7 mai 2023, Nemmeku Tour à Tivaouane et à Thiès ; le 7 mai 2023, étape surprise ; le 12 mai 2023, manifestation nationale F24», informe-t-il.