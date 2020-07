Aprosi : «Le rapport de l’IGE ne concerne ni de près ni de loin la gestion de l’actuel Dg»

Suite à l’information parue dans la presse citant l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi) où un Directeur s'est accordé un prêt personnel de 274 millions de francs Cfa, selon les rapports de l’Inspection générale d’état (Ige) couvrant les années 2016, 2017, 2018 et 2019, ladite agence a sorti un communiqué. Ce, pour préciser que «tous les faits incriminés dans le rapport publié par la presse se sont produits entre les années 2008 et 2012».





«Le rapport publié dans la presse de ce mardi 14 juillet 2020 ne concerne ni de près ni de loin la gestion de l’actuel Directeur général de l’Aprosi, et ne cite pas monsieur Momath Ba, qui a été nommé en fin 2014», lit-on dans le communiqué parvenu à Seneweb.





Le texte ajoute que dans ledit rapport, les Inspecteurs généraux d’État font état des dépenses n’ayant «aucun rapport direct avec le fonctionnement de l’agence, ont été supportées en toute illégalité au profit d’un ancien Directeur général et d’un ancien responsable administratif et financier. Et elles concernent notamment des sommes prélevées par ces deux responsables au titre des avances au personnel».





A l’en croire, la revue des comptes «avances et acomptes au personnel» a laissé apparaitre un solde total de deux cent vingt cinq millions trois cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize (225 329 993) francs Cfa au 31 décembre 2008». Sur cet encours, il renseigne que la somme de cent un million douze mille sept cent quatre-vingt-onze (101 012 791) francs Cfa est imputable à l’ancien Directeur général au titre de prêt».





En 2009, selon toujours le texte, sur un solde de deux cent quarante deux mille, huit cent quatre mille zéro treize (242 804 013) F CFA, les prélèvements effectués par l’ancien Directeur se chiffrent à cinquante-six millions quatre-vingt mille cinq cent douze (56 080 512) francs CFA. Et il en est ainsi sur toutes les gestions de 2008 à 2012.





«Il est cependant établi que l’ancien Directeur général avait prélevé pour son compte deux cent soixante-quatre millions deux cent treize mille trois cent quatre-vingt-quatorze (274 213 394) francs CFA soit 71¨% du solde de l’ensemble des avances au personnel au titre de la période considérée (pages 45 - 46 rapport IGE 2016)». Il est donc clair, à la lumière de ces éléments, ajoute le communiqué, que toute personne peut vérifier sur le site de l’IGE (rapports IGE 2016 pages 45 et 46), que l'actuelle direction générale de l’APROSI n’est pas concernée par ces manquements. Et tout ce qui a été relevé dans le rapport de l’IGE couvre la période 2008–2012.