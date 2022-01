Armée : Macky Sall généralise l’indemnité de logement

Le chef d’État-major général des armées, le Général de corps d’armée Cheikh Wade, a présenté, jeudi dernier, les vœux de nouvel an des Forces armées à leur ministre de tutelle, en l’occurrence Me Sidiki Kaba. C’était en présence du Haut commandant de la gendarmerie, le Général de Division Moussa Fall, et de plusieurs personnalités militaires.