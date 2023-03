[ EXCLUSIF] Arnaque via Orange Money : La SR de Thiès fait chuter cinq escrocs, dont un militaire

Ainsi, ils appelaient sur des lignes fixes pour demander le paiement de factures aux abonnés. Ces usurpateurs d'identité ont escroqué une dame à hauteur de 10 millions F CFA. L'un d'eux a appelé sur le numéro fixe de cette dernière. Il a recommandé à son interlocuteur d'aller payer une facture au nom de sa mère. Ne se doutant de rien, l'enfant de 13 ans a pris 10 millions de sa maman et s'est rendu dans un point de transfert d’argent. Le gérant a suivi les indications de ce malfaiteur au téléphone pour effectuer une double transaction.

Mis devant le fait accompli, les mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Le militaire incriminé a avoué avoir reçu sa part du butin.

Au terme de l'enquête, le chef du gang, B. Niang, et ses quatre compères ont été déférés ce lundi au tribunal de grande instance de Thiès. Les cinq mis en cause dont le militaire sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie en ligne et usurpation d'identité.