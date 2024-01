Arrestation de 09 jeunes du parti Pastef : « la visite de proximité prévue hier à la Médina n’a pas été planifiée avec la bannière de Pastef », (Ousseynou Ly)





09 jeunes de l’ex parti Pastef ont été arrêtés hier à la Médina dans le cadre de l'opération dénommée "Fatt Fepp", au cours d'une visite de proximité qu'ils effectuaient. Ils sont tous déférés au parquet ce matin pour participation à une manifestation non autorisée. Réagissant à ces arrestations, Ousseynou Ly, le coordinateur de la section Pastef de la Médina dénonce et crie à l'injustice.





« Hier, nous avions prévu des visites de proximité à la Médina. Et quand on dit visite de proximité il n'y a pas lieu de rassemblement, ni de manifestation, ni de marche. Donc si nous étions dans les dispositions de tenir des activités de ce genre, nous allions informer qui de droit. Mais on ne l'a pas fait parce que ce qui était prévu, c'était des visites de proximité dans les domiciles tout court. A notre grande surprise, nos frères et sœurs de parti qui menaient cette activité ont été injustement arrêtés », rgrette Ousseynou Ly sur la Rfm.





A la question de savoir si un parti dissout a le droit de mener des activités politiques sur le terrain, le responsable apporte cette réponse: « je tiens à préciser que l'activité que nous avons prévu hier n'a pas été planifiée avec la bannière de Pastef parce que nous avons appris le droit et nous connaissons le droit. Ce qui est sûr et certain, nous avons des candidats Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et ceci nous permet de dérouler des activités comme le font les autres dans le cadre de leur parti parce qu'ils ont des candidats et mènent des activités sur le territoire national ».