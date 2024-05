Arrestation de Bah Diakhaté : Passe d’armes entre Madiambal et Seydi Gassama

« Bah Diakhaté arrêté ! Trop tôt pour faire des martyrs ! Il n'a assurément pas dit le quart de ce que Ousmane Sonko disait de Macky Sall qui, lui, était président de la République et protégé par sa fonction. Du reste, l'offense au Premier ministre n'existe pas encore dans le Code pénal sénégalais ».





Tel est le contenu du message de Madiambal Diagne sur X.





Suffisant pour que le directeur exécutif d'Amnesty International/Sénégal lui apporte la réplique. « Mon cher Madiambal, quand ton ami Macky Sall emprisonnait des jeunes pour moins que ça, tu ne disais rien. Oui, le nouveau régime ne doit pas tomber dans ce piège qui a rendu Macky Sall impopulaire et honni par la grande majorité des Sénégalais ».